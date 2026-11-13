Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı

Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlendi.

Vali Meftun Dallı başkanlığında Afet Yönetimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki asayiş verileri değerlendirildi.

Toplantıda trafik, narkotik, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele konuları ile okul güvenliği tedbirleri de ele alındı.

Dallı, toplantıda yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun huzuru için ilgili tüm kurumların işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini belirterek, özverili çalışmaları için güvenlik güçlerine teşekkür etti.