Sisle kaplanan Kastamonu'daki dağlar havadan görüntülendi

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, AA muhabirine, Hanönü'nün sis altında çok güzel göründüğünü belirterek, "Arka tarafımız Boyabat, Taşköprü ve Hanönü arasındaki Elekdağı mevkisi. Diğer tarafta Saray Yaylası var. Özellikle Elekdağı kısmında yaban hayatı koruma altında. Kızılgeyik sürüleri fazla. Sis altında ayrı bir güzel." dedi.

Kastamonu'yu Sinop'a bağlayan kara yolu ve çevresinde sis etkili oldu. Sonbaharın renkleriyle birleşen sis güzel görüntüler oluşturdu.

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