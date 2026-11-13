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        Sisle kaplanan Kastamonu'daki dağlar havadan görüntülendi

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sisle kaplanan dağlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Sisle kaplanan Kastamonu'daki dağlar havadan görüntülendi

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sisle kaplanan dağlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Kastamonu'yu Sinop'a bağlayan kara yolu ve çevresinde sis etkili oldu. Sonbaharın renkleriyle birleşen sis güzel görüntüler oluşturdu.

        Sisle kaplanan bölge dronla görüntülendi.

        Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, AA muhabirine, Hanönü'nün sis altında çok güzel göründüğünü belirterek, "Arka tarafımız Boyabat, Taşköprü ve Hanönü arasındaki Elekdağı mevkisi. Diğer tarafta Saray Yaylası var. Özellikle Elekdağı kısmında yaban hayatı koruma altında. Kızılgeyik sürüleri fazla. Sis altında ayrı bir güzel." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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