Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da ekim ayında ihtiyaç sahiplerine 182 milyon liradan fazla destek verildi

        Kastamonu'da ekim ayında ihtiyaç sahiplerine 182 milyon liradan fazla destek verildi

        Kastamonu'da ekim ayında ihtiyaç sahiplerine 182 milyon 109 bin 855 lira sosyal destek sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Kastamonu'da ekim ayında ihtiyaç sahiplerine 182 milyon liradan fazla destek verildi

        Kastamonu'da ekim ayında ihtiyaç sahiplerine 182 milyon 109 bin 855 lira sosyal destek sağlandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından il merkezi ve 19 ilçede yapılan yardımlara ilişkin bilgi verildi.

        Vakıflarca ihtiyaç sahiplerine 105 milyon 330 bin 194 lira yaşlı aylığı, 52 milyon 287 bin 942 lira engelli aylığı, 10 milyon 111 bin 658 lira aile yardımı, 1 milyon 449 bin 492 lira gıda yardımı yapıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca 456 bin 960 lira şartlı eğitim, 320 bin 800 lira şartlı sağlık, 18 bin lira asker ailesi, 622 bin 906 lira sağlık, 683 bin 500 lira eşi vefat etmiş kadın, 1 milyon 559 bin 234 lira engelli yakını yardımlarıyla 758 bin 236 lira elektrik tüketim desteği sağlandığı kaydedildi.

        REKLAM

        Nakdi 7 milyon 923 bin 700 lira, ayni 587 bin 233 lira yardım gerçekleştirildiği de belirtilen açıklamada, böylece ekim ayında yapılan sosyal yardımların toplam tutarının 182 milyon 109 bin 855 liraya ulaştığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Kastamonu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Sisle kaplanan Kastamonu'daki dağlar havadan görüntülendi
        Sisle kaplanan Kastamonu'daki dağlar havadan görüntülendi
        Cami önünde dağıtılan fidanlara vatandaşlardan yoğun ilgi
        Cami önünde dağıtılan fidanlara vatandaşlardan yoğun ilgi
        Yeşil Vatan Tırı, Kastamonu'da öğrencilere doğa sevgisini aşılıyor
        Yeşil Vatan Tırı, Kastamonu'da öğrencilere doğa sevgisini aşılıyor
        Taşköprü'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Taşköprü'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı
        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı