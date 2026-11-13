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        Kastamonu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Kastamonu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

        Kastamonu’nun Tosya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 37 ADU 670 plakalı motosiklet ile İ.A. yönetimindeki 34 FY 9304 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen N.D. isimli yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldorsoldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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