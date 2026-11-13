Türk Kızılay Hanönü'nde 40 ünite kan topladı
Türk Kızılay Hanönü'nde 40 ünite kan bağışı aldı.
Giriş: 13.11.2026 - 19:42 Güncelleme:
Türk Kızılay Hanönü'nde 40 ünite kan bağışı aldı.
Hanönü Atatürk Meydanı'nda gün boyu süren kampanya kapsamında 40 ünite kan bağışı toplandı.
Kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, güvenli kan temininin sürdürülebilmesi için düzenli bağışın gerekliliği vurgulandı.
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