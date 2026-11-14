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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        C.Ö'nün kullandığı 06 CIH 545 plakalı otomobil, Kastamonu-Sinop kara yolu Gökeağaç mevkisinde E.Y. idaresindeki 55 ANC 495 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan C.Y, A.Y. ve F.K yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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