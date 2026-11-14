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        Kastamonu'da okul çevrelerinde sıkı denetim

        Kastamonu'da 20262027 eğitimöğretim yılının başından itibaren okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin 146 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 2 bin 860 araç ve servis kontrol edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 01:12 Güncelleme:
        Kastamonu'da okul çevrelerinde sıkı denetim

        Kastamonu'da 20262027 eğitimöğretim yılının başından itibaren okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin 146 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 2 bin 860 araç ve servis kontrol edildi.

        Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20262027 eğitim öğretim yılının başlamasından ilk ara tatilin başladığı 13 Kasım tarihine kadar, bin 185 personel ile çok sayıda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 258 okul ve çevresi kontrol edilirken, 15 bin 146 kişinin kimlik ve GBT sorgulaması yapıldı. Ayrıca bin 238 servis sürücüsü de kontrol edildi. Denetimlerde bin 851 iş yeri, park, bahçe, internet salonu, kahvehane, büfe ve metruk bina kontrol edildi.

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        Denetimlerin eğitimöğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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