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        YEDAM sayesinde kumar bağımlısının yuvası yıkılmaktan kurtuldu

        ÖZGÜR ALANTOR - Arkadaş ortamında başladığı kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtulan A.C, hayatında yeni bir sayfa açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        YEDAM sayesinde kumar bağımlısının yuvası yıkılmaktan kurtuldu

        ÖZGÜR ALANTOR - Arkadaş ortamında başladığı kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtulan A.C, hayatında yeni bir sayfa açtı.

        Kastamonu'da yaşayan 32 yaşındaki A.C, 4 yıl önce Samsun'da arkadaş ortamında sanal kumar oynamaya başladı.

        Yaklaşık 2 yıl boyunca kumar oynayan A.C'nin bu süreçte hem aile düzeni bozuldu hem de uzun süre çocuğundan ayrı kaldı.

        Bağımlı olduğu dönemde ailesi ve arkadaşlarıyla iletişimi olumsuz etkilenen A.C. bağımlılıktan kurtulmak için 2 yıl önce Kastamonu YEDAM'a başvurdu. YEDAM'da terapi alıp, mutfak ve boyama atölye çalışmalarına katılan A.C, kumar bağımlılığından kurtuldu.

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        A.C, AA muhabirine, iş yerinde bir arkadaşında gördükten sonra telefon üzerinden kumara başladığını söyledi.

        Samsun'da yaşarken iş yerindeki arkadaşının kumar oynarken para kazandığını söylediğini belirten A.C, "Bu kadar kolay para kazanılıyor mu diye merak ettim. Sonra ben de üye oldum o sitelere. Para kazanmak bana çok tatlı gelmeye başladı. Meğerse bu bir kandırmacaymış. Başta çekmek için para kazandırıp sonrasında kaybettiriyorlarmış. Kaybetmeye başladıktan sonra her şey bozuldu." dedi.

        Eşinden gizli borçlanmaya başladığını ifade eden A.C, "Farklı bankalardan 5 kredi çektim. Ödeyemeyecek duruma gelince eşimle paylaştım. Bunu duyunca şok oldu ve beni uyardı. Eşim kredi çekip borçlarımızı kapattı, bu sefer de kendimi ona borçlu hissettim. Yine başladım ve para kaybediyordum. Durum eşimin ailesine kadar gitti, olaylar büyüdü. Daha sonra yaşadığım şehir olan Samsun'a geldiler, uyardılar beni. Onlar gittikten sonra ben yine oynamaya devam ettim." diye konuştu.

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        Bir gün eşinin hamile olduğunu söylediğini anlatan A.C, şöyle devam etti:

        "O kadar borç içinde ne yapacağım diye düşündüm. Aile düzenim de bozulmuştu, ayrılma aşamasına gelmiştik. Eşim 'ben gideceğim, artık dayanamıyorum' demişti. Çocuk haberini alınca eşim giderse ben çocuğumu nasıl göreceğim korkusu başladı. Ben istemiyordum ama çalıştığım iş yerinde herkes kumar oynadığı için bu beni tetikliyordu. Aklımdan çıkarıyordum ama işe gittiğimde bu durumla karşılaşıyordum. Borçları kapatırım umuduyla yine oynuyordum. Doğum zamanına eşimin ailesi geldi. 'Biz kızımızı alıp gideceğiz sen de gelmek istiyorsan gel, gelmezsen de başının çaresine bakarsın' dediler. Eşim ve çocuğumu alıp gittiler. Yeni bir eve taşındım. Kaldığım evdeki arkadaş bile oynuyormuş. 2-3 ay orada kaldım. Borçları kapatırım umuduyla oynamaya devam ettim. Yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu'ya geldim, eşimle konuştum. Onları kaybetmek istemiyordum."

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        Eşinin YEDAM'dan bahsettiğini dile getiren A.C, "YEDAM'ın bana faydasının olacağını söyleyerek oraya gitmemi önerdi. YEDAM'a gelmeye başladım. Aile bağlarını yeniden kurmam, zaman ve para yönetimi konusunda psikolog Burçin Hanım'ın bana çok faydası oldu. Spora başladım, çevremi değiştirdim, işe girdim. Kumarı bırakıp, çalışarak borçlarımı ödedim. Kumar oynayarak borç ödeme şansınız yok. Şu an hiç borcum yok hatta araba almak için para biriktiriyoruz." ifadesini kullandı.

        - "YEDAM'a geldikten sonra yeniden doğmuş gibiyim"

        Yeniden aile düzeninin oluştuğunu dile getiren A.C, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Buraya geldikten sonra hayatım tamamen sıfırlanmış gibi oldu. YEDAM'a geldikten sonra yeniden doğmuş gibiyim. Eşimle aram çok iyi, çocuğumla zaman geçiriyorum. Mutlu bir yuvamız var. Buraya gelmek benim hayatımın dönüm noktası oldu. Böyle sorunlar yaşayanlar varsa gönül rahatlığıyla YEDAM'a gelebilir. Burada her şey gizlilik esasına göre. Kimse kimsenin kim olduğunu bilmiyor."

        YEDAM Uzman Psikoloğu Burçin Öztürk ise bağımlılığın yalnızca bir davranış olarak değil, tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu olarak ele alınması gerektiğini, profesyonel destek, kişiye özgü tedavi planı ve toplumsal dayanışmayla iyileşmenin mümkün olacağını vurguladı.

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        Öztürk, "Bağımlılık tedavisi yalnızca kişinin bağımlılık geliştirdiği davranışı bırakmasıyla sınırlı değildir. Asıl hedefimiz bireyin yaşamını yeniden yapılandırması, sağlıklı baş etme becerileri geliştirmesi ve toplumsal yaşama daha güçlü bir şekilde katılmasıdır." ifadesini kullandı.

        Bu noktada YEDAM bünyesinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarının, danışanın iyileşme sürecini destekleyen önemli uygulamalar olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

        "Atölyeler aracılığıyla bireyin ilgi alanlarını keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini, boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini ve sosyal ilişkilerini güçlendirmelerini amaçlıyoruz. Bağımlılık sürecinde kişinin yaşam alanı daralabilir, sosyal ilişkileri zayıflayabilir, günlük yaşamdan aldığı keyif azalabilir ve kendine olan güveni sarsılabilir. Atölye çalışmaları bireyin hayatında bağımlılık dışında da anlamlı keyifli ve üretken alanlar oluşturmasına katkı sağlayabilir."

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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