Kastamonu'da sonbahar tüm güzelliğiyle yaşanıyor

Ormanların arasından uzayıp giden köy yolları ve güzergahtaki akarsuların da yağışlarla debilerinin artması farklı güzellikleri ortaya çıkardı.

Ağaçların bazıları yapraklarını döküp kışı beklerken bölgenin bitki örtüsünü oluşturan kestane, kayın, meşe ve gürgen gibi farklı türlerdeki ağaçlarda çeşitli renklerin hakim olması doğada renk gösterisine dönüştü.

İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan Ambarcılar ile Bayramgazi köyleri arasındaki ormanlık alanlardaki ağaçlarda mevsimin son günlerinde sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonları yoğunlaştı.

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