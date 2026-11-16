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        Kastamonu'da sonbahar tüm güzelliğiyle yaşanıyor

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sonbaharın renk tonlarına bürünen ormanlarda güzel görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Kastamonu'da sonbahar tüm güzelliğiyle yaşanıyor

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sonbaharın renk tonlarına bürünen ormanlarda güzel görüntüler oluştu.

        İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan Ambarcılar ile Bayramgazi köyleri arasındaki ormanlık alanlardaki ağaçlarda mevsimin son günlerinde sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonları yoğunlaştı.

        Ağaçların bazıları yapraklarını döküp kışı beklerken bölgenin bitki örtüsünü oluşturan kestane, kayın, meşe ve gürgen gibi farklı türlerdeki ağaçlarda çeşitli renklerin hakim olması doğada renk gösterisine dönüştü.

        Ormanların arasından uzayıp giden köy yolları ve güzergahtaki akarsuların da yağışlarla debilerinin artması farklı güzellikleri ortaya çıkardı.

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        Zaman zaman sisle buluşan manzaralar dronla görüntülendi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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