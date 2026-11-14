Kastamonu'da devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 14.11.2026 - 19:59 Güncelleme:
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hanönü'den Sinop istikametine giden Z.K. yönetimindeki 34 T 0909 plakalı SUV tipi araç, Gökçeağaç mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, araçtaki S.K, E.K. ve H.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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