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        Kastamonu'da devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Kastamonu'da devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hanönü'den Sinop istikametine giden Z.K. yönetimindeki 34 T 0909 plakalı SUV tipi araç, Gökçeağaç mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, araçtaki S.K, E.K. ve H.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık personelince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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