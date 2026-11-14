İki kamyon arasında sıkışan işçi öldü

Olay, sabah saatlerinde Kornapa köyü mevkisindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaat işçilerinden Ekrem Acar, iki kamyonun arasında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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