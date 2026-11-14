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        İki kamyon arasında sıkışan işçi öldü

        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde iki kamyonun arasına sıkışan inşaat işçisi Ekrem Acar (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:01 Güncelleme:
        İki kamyon arasında sıkışan işçi öldü

        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde iki kamyonun arasına sıkışan inşaat işçisi Ekrem Acar (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Kornapa köyü mevkisindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaat işçilerinden Ekrem Acar, iki kamyonun arasında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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