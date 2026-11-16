Kastamonu Üniversitesinin kenevir tabanlı yetiştirme fidan kabı patent aldı

Kastamonu Üniversitesinde geliştirilen, yavaş salınımlı gübre teknolojisiyle bütünleştirilmiş kenevir tabanlı fidan yetiştirme kabı patentle tescillendi.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Esra Nurten Yer Çelik ve Prof. Dr. Sezgin Ayan tarafından geliştirilen "Yavaş Salınımlı Gübre Entegreli Kenevir Tabanlı Fidan Yetiştirme Kabı" başlıklı çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Çalışma çerçevesinde kenevir tabanlı fidan yetiştirme kabı yavaş salınımlı gübre teknolojisiyle bir araya getirildi. Yetiştirme kabıyla fidanların gelişim sürecinde ihtiyaç duyduğu bitki besin maddelerinin kontrollü biçimde sağlanması amaçlanıyor.

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Kenevir esaslı malzemelerin fidan yetiştiriciliğinde kullanılmasıyla ormancılık ve fidan üretiminde alternatif malzemelerden yararlanılması hedefleniyor. Çalışmanın ayrıca ormanların korunması ve geliştirilmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve iklim değişikliğine karşı dirençli ekosistemlerin oluşturulmasına yönelik çalışmalara katkı sunması bekleniyor. Söz konusu patent, sürdürülebilir fidan üretimi açısından önem taşıyor.