Bozkurt-Abana Devlet Hastanesi hizmete başladı.

Ekmekci, hastanenin, Bozkurt ve Abana ilçelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hastane yönetiminden bilgi alan Ekmekci, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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