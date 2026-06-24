Devrekani'de Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenlendi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Yunus Emre İlkokulu tarafından Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenlendi.



Şenlikte öğrenciler, yıl boyunca öğrendikleri akıl ve zeka oyunlarındaki bilgi ve becerilerini sergileyerek yeteneklerini ortaya koydu.



Programa katılan Devrekani Kaymakamı Umut Pazarcı, oyunlara eşlik etti. Öğrencilerle satranç oynayan Pazarcı, gösterdikleri başarıdan dolayı öğrencileri tebrik etti.







