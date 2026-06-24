Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Hanönü'de bin kişiye aşure ikram edildi

        Hanönü'de bin kişiye aşure ikram edildi

        Hanönü Belediyesi tarafından bin kişiye aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Hanönü'de bin kişiye aşure ikram edildi

        Hanönü Belediyesi tarafından bin kişiye aşure ikram edildi.

        Hanönü Belediyesi tarafından ilçe pazarında kurulan stantta aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

        Programa katılan Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ve İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, vatandaşlara aşure ikram etti.

        Yamalı, aşurenin birlik, beraberlik ve ortak değerler etrafında toplumsal uyumun en güzel simgesi olduğunu söyledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor

        Benzer Haberler

        Devrekani'de Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenlendi
        Devrekani'de Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenlendi
        Tosya'da zabıta ekipleri maketleri denetledi
        Tosya'da zabıta ekipleri maketleri denetledi
        Taşköprü'de karne şenliği renkli görüntülere sahne oldu
        Taşköprü'de karne şenliği renkli görüntülere sahne oldu
        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı
        Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı
        Milli güreşçilerin performansı bilimsel testlerle yükseltilecek
        Milli güreşçilerin performansı bilimsel testlerle yükseltilecek
        Hattat Muhittin Tanır'a vefa: 70 yıl sonra ta'lik hatla yazılan mezar taşı...
        Hattat Muhittin Tanır'a vefa: 70 yıl sonra ta'lik hatla yazılan mezar taşı...