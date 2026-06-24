Hanönü'de bin kişiye aşure ikram edildi
Hanönü Belediyesi tarafından bin kişiye aşure ikram edildi.
Giriş: 24.06.2026 - 16:39 Güncelleme:
Hanönü Belediyesi tarafından bin kişiye aşure ikram edildi.
Hanönü Belediyesi tarafından ilçe pazarında kurulan stantta aşure dağıtımı gerçekleştirildi.
Programa katılan Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ve İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, vatandaşlara aşure ikram etti.
Yamalı, aşurenin birlik, beraberlik ve ortak değerler etrafında toplumsal uyumun en güzel simgesi olduğunu söyledi.
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