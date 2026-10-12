GÜNCELLEME - Kastamonu'da silahlı kavgada 4 kişi öldü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde, İlhan K. ile oğulları Sefa K, Ali K. ve kardeşi Halit K. ile Ç.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Çıkan silahlı kavgada Ç.A. tabancayla 4 kişiye ateş açtı.
Açılan ateşte İlhan K. ile oğulları Sefa K, Ali K. ve kardeşi Halit K. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından Ç.A. jandarma ekiplerince yakalandı. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma ve komando ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.