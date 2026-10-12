GÜNCELLEME - Kastamonu'da silahlı kavgada 4 kişi öldü

Açılan ateşte İlhan K. ile oğulları Sefa K, Ali K. ve kardeşi Halit K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde, İlhan K. ile oğulları Sefa K, Ali K. ve kardeşi Halit K. ile Ç.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü​​​​​​​.

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