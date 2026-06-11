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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

        Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 22:41 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

        Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Merkeze bağlı Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

        Taşeron firmada çalışan Şükrü Emre Arslan (19), kayan toprak yığınının altında kaldı.

        Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucunda Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Cenaze, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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