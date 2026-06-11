Kastamonu'da toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.



Merkeze bağlı Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.



Taşeron firmada çalışan Şükrü Emre Arslan (19), kayan toprak yığınının altında kaldı.



Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Arslan'ın kurtarılması için iş makinesiyle başlatılan çalışmalar sürüyor.







