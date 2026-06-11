Kastamonu'da denize giren genç boğuldu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denize giren genç boğuldu. Hacıveli mevkisinde serinlemek amacıyla denize giren Hasan Gözütok (25), bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Gözütok, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözütok, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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