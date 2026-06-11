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        Kastamonu'da denize giren genç boğuldu

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde denize giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Kastamonu'da denize giren genç boğuldu

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde denize giren genç boğuldu.

        Hacıveli mevkisinde serinlemek amacıyla denize giren Hasan Gözütok (25), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Gözütok, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Gözütok, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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