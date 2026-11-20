Olay, dün İnebolu ilçesi Boyranaltı sahilinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı restoranda çalışan D.Y., tartıştığı iş arkadaşı Ö. D.'yi (37) sırtından ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ö.D., Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavisi süren Ö.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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