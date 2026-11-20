Kastamonu’nun otomobilin refüjde bariyerlere çarpıp beton su kanalına düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi 100 kara yolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 34 HC 0446 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarpıp refüjdeki beton su kanalına düştü. Kazada sürücü ile eşi A.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

REKLAM

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.