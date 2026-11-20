Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksadı.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Sular, Karacaören köy içi yollarına ve köyü ilçeye bağlayan grup yoluna zarar verdi. Bazı yollarda küçük çaplı çökmeler meydana geldi.

Köy grup yolu sel sularının taşıdığı taş, moloz ve balçıkla kaplandı.

Karacaören Köyü muhtarı Mehmet Çelik, AA muhabirine, bir anda bastıran yağmurun bölgede derelerin debisinin yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Çelik, yolların eski haline dönmesi için ekiplerin çalışma başlattığını belirtti.