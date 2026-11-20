Kastamonu'da etkili olan sis havadan görüntülendi
– Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sis etkili oluyor.
Giriş: 20.11.2026 - 13:02 Güncelleme:
– Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sis etkili oluyor.
Şehrin üzerini kaplayan sis tabakası, dron ile havadan görüntülendi.
Ortaya çıkan görüntülerde, binaların ve şehrin bir bölümünün sis bulutları arasında kaybolduğu görüldü.
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