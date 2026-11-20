Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan F.D. ile avukatları katıldı.

Sanık F.D. savunmasında, ilk savcılık ifadesinde etkin pişmanlık kapsamında M.G. ve Ö.T'nin isimlerini verdiğini ancak bu kişiler hakkında araştırma yapılmadığını ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini söyledi.

Kendisinden 5 ay sonra T.E. isimli kişinin M.G'den aldığı yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalandığını belirten F.D, T.E'nin de ifadesinde M.G'nin ismini verdiğini, bu olay nedeniyle M.G'nin tutuklandığını, T.E'nin ise bir süre sonra tahliye edildiğini anlattı.

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Kendi dosyasında isimlerini verdiği kişiler hakkında herhangi bir araştırma yapılmadığını söyleyen F.D, "Siz araştırarak gerekli işlemleri yaptınız, bu konuda teşekkür ediyorum." dedi.

Jandarma ekiplerinin operasyonda bulunduğundan haberi olmadığını ifade eden F.D, "Jandarmanın orada olduğunu bilmiyordum, aksi takdirde oraya gelmezdim. Ayrıca ben daha öncesinde Ö.T'nin torbacısı olduğunu bildiğim bu şahısların isimlerini liste halinde vermiştim ancak bu şahıslar araştırılmamıştır." diye konuştu.

Sağlık sorunları bulunduğunu belirten F.D, "Yaşım 70'e gelmiş, hipertansiyonum vardır. Haftada bir acile gidiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

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Cumhuriyet savcısı, sanık F.D'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kastamonu'da Mayıs 2025'te Kastamonu-Tosya kara yolu Elyakut köyü mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, sanığın aracı ve ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 sentetik ecza hapı ve 1460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan F.D. tutuklanmıştı.