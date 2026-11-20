Programa Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan başvuruda bulunmak isteyenler, 6. dönem kapsamında 31 Aralık 2026'ya kadar proje başvurusu yapabilecek.

Destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile KUZKA arasında destek sözleşmelerinin yakın zamanda imzalanması ve ardından uygulama süreçlerinin başlatılması planlanıyor.

Desteklerle yöresel ürünlere katma değer kazandırılması, süt ürünlerinde ise hijyen ve kalite koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında yöresel ürünlere coğrafi işaret alınmasına yönelik başvuru dosyasının hazırlanması ile süt üretiminde toplama ve depolama süreçlerine ilişkin mesleki eğitim verilmesini amaçlayan projelere teknik danışmanlık desteği sağlanacak.

KUZKA'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat 2026'da ilan edilen program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan alınan beşinci dönem proje başvurularının değerlendirme süreçleri tamamlandı.

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