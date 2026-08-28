Karadeniz'de makine dairesi su alan ticari gemideki 13 kişi tahliye edildi

TCSG-96 ve KB-40 botuyla gemiye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemide bulunan 13 kişiyi tahliye ederek İnebolu Limanı'na getirdi.

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