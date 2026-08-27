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        Kastamonu'da baraj gölünde kaçak ağa takılan sazanlar yeniden suya bırakıldı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj gölüne atılan kaçak ağa takılan 108 sazan balığı, tekrar suya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Kastamonu'da baraj gölünde kaçak ağa takılan sazanlar yeniden suya bırakıldı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj gölüne atılan kaçak ağa takılan 108 sazan balığı, tekrar suya bırakıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekibi, Beyler Barajı'nda kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekiplerce yapılan araştırmada, baraj gölüne su ürünleri mevzuatına aykırı şekilde bırakıldığı tespit edilen 2 bin metrelik misina ağı bulundu.

        Ağı toplayan ekipler, 108 sazan balığını zarar görmeden kurtararak suya bıraktı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yürütülen çalışmaların barajlardaki su ürünleri varlığının korunmasına önemli katkılar sağladığına işaret edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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