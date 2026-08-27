Kastamonu'da baraj gölünde kaçak ağa takılan sazanlar yeniden suya bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yürütülen çalışmaların barajlardaki su ürünleri varlığının korunmasına önemli katkılar sağladığına işaret edildi.

Ekiplerce yapılan araştırmada, baraj gölüne su ürünleri mevzuatına aykırı şekilde bırakıldığı tespit edilen 2 bin metrelik misina ağı bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.