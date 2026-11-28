Yağışların kıyı şeridinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görüleceği aktarılan açıklamada, il merkezinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklendiğine işaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının 29 Kasım Pazar gününden itibaren düşmeye başlayacağı belirtildi.

Kastamonu Valiliği, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle uyarı yaptı.

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