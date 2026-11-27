Kastamonu Üniversitesi, farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencileri 5. Uluslararası Öğrenci Tanışma Günü'nde bir araya getirdi.

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Öğrenci Tanışma Günü'nde farklı ülkelerden gelen öğrenciler bir araya gelerek hem birbirlerinin kültürlerini tanıma hem de üniversite ve şehir yaşamına ilişkin bilgi edinme fırsatı buldu. Öğrencilerin uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda ikamet izni, sağlık sigortası, Türkçe eğitimi ve üniversitenin sunduğu destek hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılırken, Filipinli öğrenciler şarkılarıyla, Kazakistanlı öğrenciler ise geleneksel müziklerinin simgesi dombra ile şarkılar seslendirdi.

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Kastamonu Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ve Uluslararası Öğrenci Topluluğu iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Rektör tardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. M. Öztürk Akçaoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet Rıfat Kayiş, yabancı öğrencilerin hem üniversiteye hem de Kastamonu'ya uyum sağlamalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Kayiş, Kastamonu Üniversitesi'nde güncel olarak 65 farklı ülkeden bin 609 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.

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Kastamonu Üniversitesi Öğr. Gör. Yunus Sürücü de uluslararası öğrencilere yönelik destek birimleri hakkında bilgi verdi. Bu birimlerin başında Türkçe Öğretim Merkezi'nin (TÖMER) geldiğini belirten Sürücü, Türkiye'ye gelen, daha önce Türkçe yeterlilik sertifikası almamış ve Türkiye'deki bir liseden mezun olmamış öğrencilerin bir yıl zorunlu Türkçe eğitimi aldığını ifade etti.

Programda Kastamonu İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Adem Erdoğan da yabancıların Türkiye'deki ikamet ve çalışma izni süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Programın sonunda etkinliğe katkı sağlayanlar teşekkür belgesi takdim edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, ikram ve film gösteriminin ardından sona erdi.