Hanönü'de çocuklar sihirbaz gösterisi ile eğlendi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çocuklara yönelik sihirbaz gösterisi düzenlendi.
Giriş: 27.11.2026 - 10:22 Güncelleme:
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çocuklara yönelik sihirbaz gösterisi düzenlendi.
Hanönü Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen "Sihirbaz Elsa" gösterisinde çocuklar doyasıya eğlendi.
Programda, çeşitli gösterilerin yanında eğitici çalışmalar da yapıldı.
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