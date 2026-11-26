Kastamonu’nun Abana ilçesinde bir iş yerinin camına çarpan atmaca, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına salındı.

Kastamonu’nun Abana ilçesinde bir işletmenin camına çarpan atmaca, Abana İnönü Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Mehmet Çevikoğlu tarafından bulundu. Yaralı atmaca, ardından ilçede doğa fotoğrafçılığı yapan Mehmet Şenol’a ulaştırıldı. Mehmet Şenol tarafından gözetim altına alınan atmaca, sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, "Yaralı atmaca arkadaşlar tarafından şahsıma ulaştırıldı. Ben de yaralı atmacayı alıp fındık bahçesinde kısa süreli karanlık ortamda oda sıcaklığında dinlendirdim. Daha önceden oluşan tek gözündeki yara dışında yeni taze yara olmadığını tespit ettim. Kanatlarının yara almaması sonucu sağlığına kavuşan atmacayı tekrar doğal yaşam alanına salarak özgürlüğüne kavuşturduk" dedi.