Kastamonu'da düzenlenen "Sıfır Atık Çalıştayı'nda bir araya gelen 260 katılımcı, israfın önlenmesi, atık yönetimi, doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularını masaya yatırdı.

"Sıfır Atık Hareketi" kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında Kastamonu Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi. Kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 260 temsilcinin katıldığı çalıştay, kentteki bir otelde başladı. 15 tematik masada israfın kaynağında önlenmesi, atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımı, doğal kaynakların verimli kullanılması, su ve enerji tasarrufu ile iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler değerlendirildiği çalıştayda, Kastamonu'nun çevresel sorunlarına yönelik çözüm önerileri de masaya yatırılıyor.

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Çalıştayın açılış oturumuna konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Soner Kırlı, "Sıfır Atık Vakfı kurucuları ve çalışanlarının illerimizde gerçekleştirdikleri Sıfır Atık Çalıştayının hem sorun tespitleri hem çözüm önerileri hem de iyi uygulamaların ülke sathına yayılmasında üstün gayretleri olduğunu müşahede ediyorum. Burada ortaya konulacak fikirler, sorun tespitleri, çözüm önerileri ve iyi uygulamalar adeta bir kelebek etkisi oluşturarak tüm ülke çapında yaygınlaşacak ve bizler de sıfır atık konusunda en ileri aşamaya inşallah gelmiş bulunacağız" dedi.

'Sıfır atık anlayışı, yaşadığımız şehre ve geleceğimize karşı önemli bir sorumluluktur'

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Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Resul Deveci ise, "Kastamonu sahip olduğu orman varlığı, biyolojik çeşitliliği, su kaynakları, milli parkları ve doğal güzellikleriyle ülkemizin en önemli doğal miras alanlarından biridir. Bu zenginlikleri korumak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin hakkını korumak anlamına gelmektedir. Bu nedenle Kastamonu'da sıfır atık anlayışını yaygınlaştırmak bizim için sadece mevzuattan kaynaklanan bir zorunluluk değil, aynı zamanda yaşadığımız şehre ve geleceğimize karşı önemli bir sorumluluktur" diye konuştu.

"Amacımız bütün illerde bu çalıştayları yürütmek"

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Sıfır Atık Vakfı Proje Yöneticisi İhsan Kürt de çalıştayın Türkiye genelinde yürütülen çalışmaların bir parçası olduğunu belirterek, "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında iki aşamalı olan çalıştayımızın ilk aşamasını yürütüyoruz. Şu an çalıştayımızda 15 tane tematik masa mevcut. İklim, afet, doğa yönetimi, mevzuat, yönetişim, finansman, teşvik gibi farklı masalarımız mevcut. Bizim de temel amacımız bütün illerde, 81 ilde bu çalıştayları yürütmek. Kastamonu bu kapsamda bizim 25'inci ilimiz oluyor" şeklinde konuştu.

Çalıştaylarda temel hedeflerinin tüm paydaşları bir araya getirerek farklı konuları sıfır atık kapsamında değerlendirmek olduğunu ifade eden Kürt, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdiklerini belirtti. Her ilin kendi sorunlarının tespit edilmesini ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçladıklarını kaydeden Kürt, Kastamonu'da da bu doğrultuda çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. Masalarda ortaya konulan sorunlar ve çözüm önerilerinin rapor haline getirileceğini aktaran Kürt, bu raporun valilik bünyesinde bir hedef belgesine dönüşeceğini ve söz konusu hedef belgesinin bir yıl içerisinde Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu kapsamında yürütüleceğini söyledi.

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"Sıfır atık, günlük hayatımızın hemen hemen her alanına dokunan bir kavramdır"

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise çalıştayda yalnızca sıfır atık yönetiminin değil, sahip olunan değer ve kaynakların verimli kullanılması ile gelecek nesillere bırakılacak çevrenin de ele alındığını ifade etti. Sıfır atık kavramının yalnızca geri dönüşümden ibaret olmadığının altını çizen Küçük, "Asıl mesele israfı kaynağında önlemek. Bunun yanında ihtiyaçlarımızı karşılarken suyu, enerjiyi, gıdayı ve hasılı bütün tabii kaynaklarımızı kullanırken gerçekten hassasiyet göstermektir. Aslında sıfır atık yaklaşımı günlük hayatımızın hemen hemen her alanına dokunan bir kavramdır" ifadelerini kullandı.

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Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Umut Uçaroğlu da çevre sorunlarının tüm dünyayı ilgilendirdiğine dikkat çekti.

Çevre ve iklim çalışmalarına yerelden katkı sağlaması hedefleniyor

Çalıştay kapsamında oluşturulan 15 tematik masada iklim, afet ve doğa yönetiminden su yönetimine, tarım ve gıdadan sanayiye, enerji ve ulaşımdan turizme, sağlık kurumlarından dijitalleşmeye kadar farklı başlıklar ele alındı. Çalıştayda elde edilecek çıktılar, daha sonra gerçekleştirilecek Kastamonu Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda kamuoyuna ilan edilecek İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'ne temel oluşturacak. Bu kapsamda Kastamonu'dan ortaya çıkacak yerel değerlendirmelerin, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında yürütülen çevre ve iklim çalışmalarına yerelden katkı sağlaması amaçlanıyor.