Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde sonbahar ve kış mevsiminin etkisiyle oluşan doğal manzara dron ile görüntülendi.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla dağlar ve ormanlık alanlar beyaza bürünürken, daha alçak kesimlerde sonbaharın renkleri hakim oldu.

Dağların ve vadilerin sisle kaplandığı ilçede, ağaçların sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünmesi doğayla bütünleşen manzaralar ortaya çıkarıyor.

Ormanlık alanların arasında akışını sürdüren şelaleler de bölgenin doğal güzelliklerine ayrı bir görünüm katıyor. Kayalıkların arasından dökülen sular, çevresindeki ağaçlarla birlikte güzel görüntüler oluşturuyor.

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Yüksek kesimlerde kış mevsiminin etkileri görülürken, ormanlık alanlarda sonbaharın izlerinin devam etmesi, ilçede farklı mevsim manzaralarının bir arada yaşanmasını sağlıyor.

Ormanları, akarsuları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Şenpazar’da mevsim geçişinin oluşturduğu manzaralar, doğanın farklı renklerini gözler önüne seriyor.