Hanönü'de orman köylülerine 5 milyon 255 bin liralık Orköy desteği yapıldı
Hanönü'de orman köylülerine 2026 yılında 5 milyon 255 bin lira Orköy desteği yapıldı.
Hanönü'de orman köylülerine 2026 yılında 5 milyon 255 bin lira Orköy desteği yapıldı.
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünde destekten yaralanan hak sahipleri için tören düzenlendi.
Törende 3 aileye traktör römorku, 3 aileye 3 traktöre takılan su püskürtme tankeri, 6 aileye 4 tonluk traktöre takılan su püskürtme tankeri, 7 aileye dış cephe mantolama, 31 aileye kabuk soyma aparatlı benzinli motorlu testere olmak üzere destek sağlandı.
Törene Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, Hanönü Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukcu ile vatandaşlar katıldı.
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