Törende 3 aileye traktör römorku, 3 aileye 3 traktöre takılan su püskürtme tankeri, 6 aileye 4 tonluk traktöre takılan su püskürtme tankeri, 7 aileye dış cephe mantolama, 31 aileye kabuk soyma aparatlı benzinli motorlu testere olmak üzere destek sağlandı.

Hanönü'de orman köylülerine 2026 yılında 5 milyon 255 bin lira Orköy desteği yapıldı.

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