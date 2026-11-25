Kastamonu'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açılan stantta vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu Müftülüğü iş birliğiyle kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan stantta vatandaşlara kadına yönelik şiddetin önlenmesi, koruyucu ve destekleyici hizmetler ile başvuru mekanizmaları hakkında bilgi verildi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açılan standı ziyaret eden vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, şiddetin farklı türleri, erken fark edilmesi, şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumlar ve sunulan destek hizmetleri anlatıldı.

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Standı ziyaret eden Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Vali Yardımcısı Kubalı, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireyi değil, aileyi, toplumu ve gelecek nesilleri etkileyen ciddi bir sorun olduğunu belirterek, bu mücadelede duyarlılık, dayanışma, kararlılık ve kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı. Şiddetin hiçbir türünün kabul edilemeyeceğini, farkındalığın artırılması ve mağdurların destek mekanizmalarına erişiminin kolaylaştırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

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Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan da bilgilendirme standında vatandaşlarla bir araya gelerek, Bakanlık tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hizmetleri ile kadınlara sunulan destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

İl Müdürlüğü bünyesindeki Şiddet Önleme ve İnceleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM) hizmetlerinin tanıtıldığı etkinlikte, kadınların güvenliğinin sağlanması, şiddetten korunması, ihtiyaç duyduklarında doğru kurumlara ulaşabilmeleri ve destek hizmetlerinden yararlanabilmeleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

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Kastamonu’da kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede toplumsal farkındalığın, duyarlılığın ve dayanışmanın güçlendirilmesi mesajı verildi.