Öte yandan, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2025 yılında kalenin çevresine çekilen çelik teller vatandaşları olası risklere karşı koruyor.

Büşra İnkaya da korktuklarını ve ekiplere haber verdiklerini kaydetti.

Vatandaşlardan Semra Şahinbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ağaç kırılma sesi geldi. Rüzgar ağacı devirdi sandım. Daha sonra kayanın düştüğünü gördüm. Yetkililere haber verdik." dedi.

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