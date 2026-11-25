Kastamonu'da, Kastamonu Kalesi'nin bulunduğu tepeden kopan kaya parçası, ağaçlara takılarak durabildi.

Kastamonu'da yağışlı havanın da etkisiyle Kastamonu Kalesi'nin bulunduğu yamaçtan kopan kaya parçası aşağı yuvarlandı. Kaya evlerin üzerine düşmeden, ağaçlara takılarak durdu. Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yaptırılan tel örgülere ulaşmadan ağaçlara takılarak duran kaya parçası nedeniyle mahalleli korku yaşadı.

"Ağaç kırılması sesi geldi, korktum, rüzgar ağacı devirdi zannettim ama kayanın düştüğünü gördüm ve yetkilileri aradım"

Evinin önünde beklerken kayanın düştüğünü fark ettiğini söyleyen Semra Şahinbaş, "Ben, kapının önündeydim. Aniden bir ağaç kırılması sesi geldi, korktum, rüzgar ağacı devirdi zannettim. Sokakta biraz yürüdükten sonra kayanın düştüğünü gördüm. Baktığımda kayanın büyük olduğunu gördüm, hemen yetkilileri arayıp haber verdik. Gerçekten buradaki evler çok sıkıntılı. Kaya, direkt bir evin içerisine girebilirdi, direkt bir insanın hayatını kaybetmesine sebep olabilirdi. Tel örgüler var ama bu kayaları ne kadar tutabilir, bilmiyoruz" dedi.

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Gürültü sesi duyunca korktuklarını ifade eden Büşra İnkaya ise, "Sesi duyunca hemen arayıp yetkililere haber verdim. Bir önlem alınması gerekiyor. Ben, 30 yaşındayım, çocukluğum burada geçti. Artık bu kayanın sağlamlığı gerçekten kalmadı. Çünkü burası çok eskiden kalan bir tarih. Buralara binaların yapılmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.