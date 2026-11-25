Dikim çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Taşköprü'nün parkları ve yeşil alanları rengarenk bir görünüme kavuşacak.

Taşköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin çeşitli noktalarındaki yeşil alanlara toplam 70 bin adet kışlık çiçek dikilecek.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, belediye tarafından park ve yeşil alanların daha estetik bir görünüme kavuşturulması amacıyla çiçek dikim çalışmaları başlatıldı.

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