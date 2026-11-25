Kastamonu'da hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesi neticesinde kar yağmaya başladı. Yüksek rakımlı bölgelerde yağan kar, İhsangazi ilçe merkezinde de etkili olmaya başladı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar ara ara devam etmesi bekleniyor.

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