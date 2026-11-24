Hanönü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Hanönü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Giriş: 24.11.2026 - 17:48 Güncelleme:
Hanönü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Program Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu salonunda öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle devam etti.
Yapılan etkinliklerin ardından, gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.
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