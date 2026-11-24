Halime Çavuş Kadın Derneği tarafından emekli öğretmenlerin hikayeleri kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Erkek kıyafeti giyerek Kurtuluş Savaşı'na katılan Halime Çavuş'un adını yaşatmak amacıyla avukat, mühendis, esnaf, memur, ev hanımı gibi farklı mesleklerden kadınların bir araya gelerek 2022'de kurduğu Halime Çavuş Kadın Derneği, sosyal faaliyetleriyle dikkati çekiyor.

Dernek tarafından emekli kadın öğretmenler Birsen Çokgürses, Saliha Eser, Rasime Yurt, Gülten Ankaralı ve Sündüs Tuzcu Sarıahmet ile röportaj yapıldı.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı röportajlarda emekli öğretmenler meslek hayatları boyunca yaşadıkları önemli olayları ve anıları paylaştı.

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Halime Çavuş Kadın Derneği'nin sosyal medyasında yayınlanan röportajlar ilgi gördü.

Dernek Başkanı Şule Özbay, AA muhabirine, derneğin kurulduğu günden bu yana kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin yanı sıra farklı mesleklerdeki kadınlara yönelik çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Son olarak, emektar öğretmenlerle ilgili bir çalışma yaptıklarını anlatan Özbay, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin bize kattıklarını çoğu zaman yıllar sonra, kendi hayatımızda bir karar verirken ya da bir güçlüğü aşarken fark ediyoruz. Biz de bu izleri, onları bırakan öğretmenlerimizin kendi sesinden dinlemek istedik. Beş emekli kadın öğretmenimizin meslek hayatlarına dair anılarını kayda aldık. Onların anlattıklarında hem öğretmenliğin emeğini hem de Kastamonu'nun eğitim hayatına dair kıymetli katkılarını görüyoruz. Bu hikayeleri paylaşarak öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve onların deneyimlerini genç kuşaklara aktarıyoruz. Bu röportajlarla öğretmenlerimizle yıllar önce yetiştirdikleri öğrenciler arasında bir köprü kurmak, onları yıllar sonra öğretmenlerinin sesiyle ve anılarıyla yeniden buluşturmak istedik. Röportajlara gösterilen ilgi ve geri bildirimler bizi çok mutlu etti."