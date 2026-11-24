İlçeye bağlı İlişi köyünün Cumayanı mevkisi ve etrafındaki mahalleleri çevreleyen ormanlar, sonbaharın son günlerinde sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına teslim oldu.

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