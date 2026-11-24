Konser, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş tarafından sanatçılara çiçek ve hediye takdim edilmesinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, şube müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

"Hep Sen Varsın Diye..." temasıyla düzenlenen programda, Türk halk müziğinin sevilen eserleri seslendirildi. Konserde Kastamonu'dan 3 müzik öğretmeni de eser seslendirdi.

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