Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Dallı, mesajında, öğretmenlerin, bir toplumun geleceğini şekillendiren, nesilleri bilgiyle, sevgiyle ve erdemle yetiştiren, Türkiye'nin yarınlarına bırakılan en kıymetli mirasın mimarları olduğunu belirtti.

Güçlü, müreffeh ve asırlara mührünü vuran Türkiye'nin, öğretmenlerin ellerinde şekillendiğini ifade eden Dallı, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, bilgiyi aktarmanın yanında, bir çocuğun yüreğine dokunmak, ona iyiyi, doğruyu ve güzeli göstermek, hayallerine yön vermek, düşünen, üreten ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir. Bu yönüyle öğretmenlerimiz, geleceğimizi inşa eden rehberlerimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' sözüyle ifade ettiği üzere güçlü, müreffeh ve asırlara mührünü vuran Türkiye'nin inşası, özveriyle görev yapan öğretmenlerimizin ellerinde şekillenmektedir. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kastamonu'da da büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan öğretmenlerimizin emekleri her türlü takdirin üzerindedir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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Dallı, mesajında, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenleri anarak emekli olan ve görevlerini sürdüren öğretmenlere sağlık, huzur ve başarılar diledi.