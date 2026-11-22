TFF 2. Lig: Kastamonuspor: 0 - Erbaaspor: 3
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Kastamonuspor, evinde Erbaaspor'a 30 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Kastamonuspor, evinde Erbaaspor’a 30 mağlup oldu.
Stat: Gazi
Hakemler: Berat Buğra Çelik, Mahmut Can Çilçiz, Yunus Bozkurt
Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Emir Açıkgöz, Gökmen Özince, İsmail Bakkal (Erdem Reis dk. 46), Serdar Avkaroğlu, Mert Çalışkan (Ögeday Hadi Uyanık dk. 92+2), Yasin Başaytaç (Niyazi Kılıç dk. 73), Necati Bilgiç, Doruk Parlak Ahmet Yazar dk. 56), Kerim Temizkan, Ahmethan Köse
Erbaaspor: Alp Arda, Tolga Köksal, Yunus Emre Aydemir, Ramazan, Kallıoğlu, Merih Altıkulaç (Ömer Alp Gülay dk. 87), Ali Doğan (Eslem Öztürk dk. 63), Yasin Kargı (Yunus Azrak dk.72), Oğucan, Enes Demiroğlu, Cemal Şener (Doğhan Erdoğan dk. 63), Oğuzhan Aynaoğlu, Okan Balcı (Tugay Keleş dk. 72)
Goller: Oktay Balcı (dk. 38), Oğuzhan Aynaoğlu (dk. 76), Tugay Keleş (dk. 76) (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Gökmen Özince, Yasin Başaytaç, Niyazi Kılıç (Kastamonuspor)
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