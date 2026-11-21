Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 21.11.2026 - 17:43 Güncelleme:
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağı Ilgaz'da gün boyu yağış etkili oldu. Dağın yüksek kesimlerinde ise öğleden sonra kar yağışı etkisini artırdı.
Kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.
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