Yapılan detaylı çalışmanın ardından uyuşturucu maddeleri İstanbul’dan Kastamonu’ya gönderdiği değerlendirilen kişinin İstanbul'daki ikametinde yapılan aramada ise 124 gram skunk, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 600 lira ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı.

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