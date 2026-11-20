Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kastamonu'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Giriş: 20.11.2026 - 23:01 Güncelleme:
Kastamonu'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
M.M.G. idaresindeki 37 EA 716 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu kara yolu Kırcalar mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile otomobildeki B.A. ve F.A. ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ