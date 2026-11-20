Kastamonu'da sis etkili oluyor
Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
İki ilçenin il merkeziyle ulaşımının sağlandığı kara yolunun Kayalarbaşı ile Ortasökü mevkilerinde yoğunlaşan sis, güzergahtaki ulaşımı yavaşlattı.
Görüş mesafesini 50 metreye kadar düşüren sis nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları noktasında uyarıyor.
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