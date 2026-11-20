Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Murat Akbaş, İl Yetişkin Koordinatörü Gülay Yılmaz, Çocuk Hakları İl Komite Başkanı Sefa Şabanoğlu, komite üyeleri Zehre Betül Vapur, Fatma Özlem Kay ve Mustafa Talha Aloğlu'nu makamında ağırlayan Dallı'ya "27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi" ile Çocukların Dijital Dünyada ve "İklim Değişikliği Karşısında Korunmasına Yönelik Çalışmalar ve Beklentileri" konularında rapor sunuldu.

Ziyarette, çocuk haklarına yönelik farkındalığın artırılması, çocukların haklarının korunması ve bu alanda yürütülen çalışmalarla ilgili de görüşmelerde bulunuldu.

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Dallı, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayarak günün çocuk haklarına yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni etti.